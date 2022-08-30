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Через речные переправы, наведенные военнослужащими ВВО, был обеспечен пропуск свыше 7000 жителей Дальневосточного федерального округа

Через речные переправы, наведенные военнослужащими ВВО, был обеспечен пропуск свыше 7000 жителей Дальневосточного федерального округа

Зачастую речные переправы являются единственным способом связи с административными центрами регионов, поскольку существовавшие ранее ветхие деревянные мосты пришли в негодность.

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