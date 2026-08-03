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Политика как она есть

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Буданов* анонсировал новые удары Украины по России

Буданов* анонсировал новые удары Украины по России

Украина продолжит наносить удары по России, несмотря на истечение сроков 40-дневной операции. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (*внесен в список террористов и экстремистов), сообщает ТСН.

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Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
&quot;Буданов анонсировал новые удары Украины по России&quot;. ..... Буданову почему то позволили анонсировать новые удары бывшей &quot;украины&quot; по России. Ему давно позволяют делать всё что рождается у него в голове. Значит надо было давно отстранить его насовсем от центра принятия его решений.
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1 м.
александр лаптанович
Нет на нихСудоплатова&quot;
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1 м.