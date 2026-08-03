Леша и Лора Мусликовы

"Буданов анонсировал новые удары Украины по России". ..... Буданову почему то позволили анонсировать новые удары бывшей "украины" по России. Ему давно позволяют делать всё что рождается у него в голове. Значит надо было давно отстранить его насовсем от центра принятия его решений.