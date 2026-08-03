Украина продолжит наносить удары по России, несмотря на истечение сроков 40-дневной операции. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов (*внесен в список террористов и экстремистов), сообщает ТСН.
Буданов* анонсировал новые удары Украины по России
Комментарии
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Леша и Лора Мусликовы
"Буданов анонсировал новые удары Украины по России". ..... Буданову почему то позволили анонсировать новые удары бывшей "украины" по России. Ему давно позволяют делать всё что рождается у него в голове. Значит надо было давно отстранить его насовсем от центра принятия его решений.
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1 м.
александр лаптанович
Нет на нихСудоплатова"
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1 м.
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