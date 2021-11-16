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Глава КНР призвал США выполнять международные обязательства

Глава КНР призвал США выполнять международные обязательства

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что Пекин и Вашингтон должны выполнять свои международные обязательства, а также усиливать коммуникацию и сотрудничество, сообщает Центральное телевидение Китая.

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