Глава КНР призвал США выполнять международные обязательства

Председатель КНР Си Цзиньпин в ходе разговора с президентом США Джо Байденом заявил, что Пекин и Вашингтон должны выполнять свои международные обязательства, а также усиливать коммуникацию и сотрудничество, сообщает Центральное телевидение Китая.