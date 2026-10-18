В России 109 человек находятся на крионическом хранении в надежде однажды вернуться к жизни. Что с ними? По числу таких пациентов наша страна занимает второе место в мире после США, где заморожены 566 человек.
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