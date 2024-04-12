Установлены личности ликвидированных в пригороде Нальчика боевиков

Личности ликвидированных в ходе контртеррористической операции под Нальчиком боевиков установили. Двое террористов – из Кабардино-Балкарии, одному было 20 лет, а второму – 26, рассказали в СУ СКР по региону.
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