Ближневосточная дипломатия Запада на грани провала — The Guardian

Две недели дипломатии Запада, похоже, оказались на грани провала, учитывая отсутствие весомых результатов и растущее нетерпение арабских союзников после серии визитов западных лидеров и дипломатов на Ближний Восток, пишет The Guardian.
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