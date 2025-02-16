Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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  • Вадим Кузнецов
    Разве сейчас для них есть место в России?Очнулись
  • Eduard
    Молодцы!Очнулись
  • Mikhail Stepanov
    Долго еще этих чурбанов будем выгораживать и содержать?!!!Правосудие или пр...

Какие территории царской России Ленин отдал Польше?

Какие территории царской России Ленин отдал Польше?

Председатель СНК СССР Вячеслав Молотов в своём выступлении на Верховном Совете СССР 31 октября 1939 года назвал Польшу, только что поделенную между СССР и Германией, «уродливым детищем Версальского договора».

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