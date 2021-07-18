ТАЙНЫ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ

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Античные пирамиды

Античные пирамиды

Я уже рассказывал про свою гипотезу о том, что остроконечная форма египетских пирамид на самых древних их изображениях является подлинной и она имеет прямое отношение к форме пирамид, которые строила античная цивилизация, погибшая,  по версии О.

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Александр Фесенко
Был недавно в Финляндии. Водили смотреть пирамиду Хеопса. Понравилось!!! Внутри так всё продумано: апартаменты, обслуживание, питание, спиртное...
Андрей Рыбалко
Только я не понимаю зачем столько усилий что бы изменить формы пирамид?! Для чего?

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