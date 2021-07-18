Античные пирамиды

Я уже рассказывал про свою гипотезу о том, что остроконечная форма египетских пирамид на самых древних их изображениях является подлинной и она имеет прямое отношение к форме пирамид, которые строила античная цивилизация, погибшая, по версии О.
Я уже рассказывал про свою гипотезу о том, что остроконечная форма египетских пирамид на самых древних их изображениях является подлинной и она имеет прямое отношение к форме пирамид, которые строила античная цивилизация, погибшая, по версии О.
Свежие комментарии