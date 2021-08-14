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Экипаж МРК «Град Свияжск» Каспийской флотилии на маршруте межфлотского перехода преодолеет 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов

Экипаж МРК «Град Свияжск» Каспийской флотилии на маршруте межфлотского перехода преодолеет 2500 километров по судоходным путям и 56 шлюзов

Моряки-каспийцы совершают межфлотский переход в Дагестан по маршруту через Волго-Донской судоходный канал, Рыбинское водохранилище и Ладожское озеро.

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