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Газета.ру

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Cell Press: учеными раскрыт секрет происхождения Бетховена

Cell Press: учеными раскрыт секрет происхождения Бетховена

Международная группа генетиков расшифровала ДНК Людвига ван Бетховена по сохранившимся прядям волос и обнаружила тайну его происхождения.

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