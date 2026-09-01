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Регионы России

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Путин назвал Турцию привилегированным партнером России

Путин назвал Турцию привилегированным партнером России

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 1 сентября 2026 года подчеркнул, что Турция является одним из привилегированных партнеров России как во внешнеполитической, так и в экономической сфере.

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