Путин назвал Турцию привилегированным партнером России

Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом 1 сентября 2026 года подчеркнул, что Турция является одним из привилегированных партнеров России как во внешнеполитической, так и в экономической сфере.
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