Дзюба признался, что у него есть запрет для жены: «Феминистки скажут, что я дрянь»

Бывший нападающий сборной России по футболу, «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба, который в настоящее время является игроком «Акрона», в шоу «Натальная карта» признался, что выступает против того, чтобы его жена Кристина заводила страницу в инстаграмеБывший нападающий сборной России по футболу, «Спартака» и «Зенита» Артем Дзюба, который в настоящее время является игроком «Акрона», в шоу «Натальная карта» признался, что выступает против того, чтобы его жена Кристина заводила страницу в инстаграме (признан экстремистской организацией, деятельность на территории РФ запрещена).