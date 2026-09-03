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Турция - лучшие места для отдыха: райские пляжи с белоснежным песком, популярные города и интересные места

Турция - лучшие места для отдыха: райские пляжи с белоснежным песком, популярные города и интересные места

Турция - лучшие места для отдыха: райские пляжи с белоснежным песком, популярные города и интересные места Турция – это не просто страна с богатой историей и культурой, но и рай для любителей пляжного отдыха.

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