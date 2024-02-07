Прогнозы на 2024 год от Тамары Глоба — Усиление военных действий, жесткая борьба за власть и новые договоры со странами Ирэн ОрлонскаяСогласно прогнозам известного астролога Тамары Глобы, грядущий 2024 год будет отмечен усилением военных действий, жесткой борьбой за власть и заключением новых договоров со странами.