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Прогнозы на 2024 год от Тамары Глоба — Усиление военных действий, жесткая борьба за власть и новые договоры со странами

Прогнозы на 2024 год от Тамары Глоба — Усиление военных действий, жесткая борьба за власть и новые договоры со странами

Прогнозы на 2024 год от Тамары Глоба — Усиление военных действий, жесткая борьба за власть и новые договоры со странами Ирэн ОрлонскаяСогласно прогнозам известного астролога Тамары Глобы, грядущий 2024 год будет отмечен усилением военных действий, жесткой борьбой за власть и заключением новых договоров со странами.

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