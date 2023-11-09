Токаев назвал Россию и Казахстан стратегическими партнерами и союзниками

Казахстан и Россия являются стратегическими партнерами и союзниками. Об этом 9 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в своей резиденции в Астане.
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