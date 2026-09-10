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Аргументы недели

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Депутат Госдумы предложил субсидировать газовое оборудование для машин

Депутат Госдумы предложил субсидировать газовое оборудование для машин

Россия переживает вторую волну бензинового кризиса. Напомним, что первая накрыла страну в начале лета и расходилась кругами по регионам до середины июля.

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