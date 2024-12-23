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Новые AirPods будут эффективно следить за здоровьем пользователя

Новые AirPods будут эффективно следить за здоровьем пользователя

Основное внимание Apple сейчас уделяет разработке датчика пульса. Исследования компании показывают, что точность измерений частоты сердечных сокращений с помощью AirPods уже близка к показателям смарт-часов Apple Watch.

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