Новые AirPods будут эффективно следить за здоровьем пользователя

Основное внимание Apple сейчас уделяет разработке датчика пульса. Исследования компании показывают, что точность измерений частоты сердечных сокращений с помощью AirPods уже близка к показателям смарт-часов Apple Watch.
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