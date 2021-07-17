Как советский капитан «щёлкнул по носу» американцев Валерий СИФОРОВ (ДНР) 1 июля 1960 года бомбардировщик RB-47, переоборудованный для выполнения шпионских заданий, «по ошибке» пересёк воздушную линию границы СССР в районе Кольского полуострова.
Как советский капитан «щёлкнул по носу» американцев Валерий СИФОРОВ (ДНР) 1 июля 1960 года бомбардировщик RB-47, переоборудованный для выполнения шпионских заданий, «по ошибке» пересёк воздушную линию границы СССР в районе Кольского полуострова.
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