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Рязанские новости

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В Рязани задержали посредницу в телефонных мошенничествах

В Рязани задержали посредницу в телефонных мошенничествах

Рязанку задержали за участие в схеме перевода денег от телефонных мошенников, она обналичивала суммы от 400 тысяч до 1,6 млн рублей и передавала курьерам.

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