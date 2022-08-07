Политический вестник

4 199 подписчиков

Кадры уничтожения стрелявшей по Антоновскому мосту в Херсоне установки HIMARS появились в Сети

Кадры уничтожения стрелявшей по Антоновскому мосту в Херсоне установки HIMARS появились в Сети

U.S. Marines.ZUMAPRESS.com. Global Look Press Вооруженные силы России нанесли удар по огневым позициям украинского расчета реактивной системы залпового огня HIMARS.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх