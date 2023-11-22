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Юрий Лоза назвал Аллу Пугачеву «отставной певицей»

Юрий Лоза назвал Аллу Пугачеву «отставной певицей»

Юрий Лоза недавно высказал мнение, что Алла Пугачева больше неактуальна как певица. Он отметил, что она не поет уже 15 лет, и не понимает, почему ее так активно обсуждают сейчас, когда она не занимается музыкальной карьерой.

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