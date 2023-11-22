Юрий Лоза назвал Аллу Пугачеву «отставной певицей»

Юрий Лоза недавно высказал мнение, что Алла Пугачева больше неактуальна как певица. Он отметил, что она не поет уже 15 лет, и не понимает, почему ее так активно обсуждают сейчас, когда она не занимается музыкальной карьерой.
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