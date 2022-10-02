«Посейдоном» по мозгам: Западные политики могут накликать беду на свои головы

В состоянии ли Россия и НАТО разобраться между собой без применения ядерного оружия? Вера Жердева Фото: Imago stock&people/ Global Look Press Материал комментируют: Алексей Леонков Посольство РФ в США бьёт тревогу: публикации американских СМИ о перспективах взаимоотношений с Россией всё больше скатываются в откровенный маразм: «Обратили внимание на статью в издании Newsweek, в которой приводятся заявления анонимных представителей Пентагона о разработке планов реагирования на гипотетическое применение нашей страной ядерного оружия.