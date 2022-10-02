БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

73 871 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Татьяна Бушмелева
    Хм... хитрый ход. Стрелять будут как и прежде с территории Украины по наводке амеров, но ответственность висела как б...Украина запросила...
  • Афонин Андрей
    Полностью согласен!  Посмотрите на генералитет, который заседает, когда главный в армии  им что-то читает по бумажке:...Нужны ли России м...
  • Светлана Петрова
    это только первая волнаУехавшим от мобил...

«Посейдоном» по мозгам: Западные политики могут накликать беду на свои головы

«Посейдоном» по мозгам: Западные политики могут накликать беду на свои головы

В состоянии ли Россия и НАТО разобраться между собой без применения ядерного оружия? Вера Жердева Фото: Imago stock&people/ Global Look Press Материал комментируют: Алексей Леонков Посольство РФ в США бьёт тревогу: публикации американских СМИ о перспективах взаимоотношений с Россией всё больше скатываются в откровенный маразм: «Обратили внимание на статью в издании Newsweek, в которой приводятся заявления анонимных представителей Пентагона о разработке планов реагирования на гипотетическое применение нашей страной ядерного оружия.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх