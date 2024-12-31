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Путин поручил соблюдать принцип семейноцентричности при реализации нацпроектов

Путин поручил соблюдать принцип семейноцентричности при реализации нацпроектов

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с комиссиями Госсовета по направлениям "Продолжительная и активная жизнь" и "Семья" следить за соблюдением принципа семейноцентричности при реализации соответствующих нацпроектов.

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