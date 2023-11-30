28 ноября в ГУО ´Средняя школа N10 г. Бобруйска´ прошла профориентационная встреча со специалистом Бобруйского межрайонная от...

28 ноября в ГУО ´Средняя школа N10 г. Бобруйска´ прошла профориентационная встреча со специалистом Бобруйского межрайонная отдела Государственного комитета судебных экспертиз Республики Беларусь, подполковником юстиции Кундиковым Е.
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