Определен тип ракеты, которой ВВС США уничтожили китайский аэростат

Несколько дней назад над территорией США сбили аэростат, прилетевший из Китая. В Сети было опубликовано видео, как это произошло, а также появилась возможность определить тип ракеты, которой американцы уничтожили китайский летательный аппарат.
Несколько дней назад над территорией США сбили аэростат, прилетевший из Китая. В Сети было опубликовано видео, как это произошло, а также появилась возможность определить тип ракеты, которой американцы уничтожили китайский летательный аппарат.
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