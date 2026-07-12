Эдгард Запашный — почему все трое его детей растут без общей семьи, но продолжают одну цирковую династию

К своему 50-летию Эдгард Запашный подошёл с редким для публичного человека сочетанием обстоятельств. Представитель знаменитой цирковой династии, многодетный отец и руководитель Большого Московского цирка за всю жизнь так и не зарегистрировал официальный брак.