Что грозит Усольцевым за симуляцию исчезновения, рассказал адвокат Краснов

Версия инсценировки пропажи семьи в тайге всё чаще звучит в интернете.По информации члена правления Московской коллегии адвокатов и члена Общественной палаты Москвы Дмитрия Краснова, если семья Усольцевых, исчезнувшая в красноярской тайге в прошлом году, намеренно сымитировала свою пропажу, то с точки зрения закона им не грозит никакая ответственность в случае их обнаружения.