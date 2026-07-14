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Царьград

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Что грозит Усольцевым за симуляцию исчезновения, рассказал адвокат Краснов

Что грозит Усольцевым за симуляцию исчезновения, рассказал адвокат Краснов

Версия инсценировки пропажи семьи в тайге всё чаще звучит в интернете.По информации члена правления Московской коллегии адвокатов и члена Общественной палаты Москвы Дмитрия Краснова, если семья Усольцевых, исчезнувшая в красноярской тайге в прошлом году, намеренно сымитировала свою пропажу, то с точки зрения закона им не грозит никакая ответственность в случае их обнаружения.

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