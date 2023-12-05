Доктор Гинзбург назвал продукты, которые снижают холестерин и риски инфаркта

Здоровье сердечно-сосудистой системы во многом зависит от питания. При этом существуют продукты, которые оказывают положительное влияние не только на здоровье человека в целом, но и в ряде случае помогают предотвратить инфаркт и поддерживают здоровье сердца.
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