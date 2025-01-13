Кубанский чиновник накричал на убирающих мазут в Черном море волонтеров: ему ответили в Москве

Глава Росмолодежи Григорий Гуров назвал недопустимым поведение заместителя министра образования, науки и молодежной политики Краснодарского края Сергея Урайкина, накричавшего на волонтеров, очищающие от мазута побережья Черного моря.
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