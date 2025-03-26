Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Госдуме предупредили дачников о новых штрафах с 2025 года

В Госдуме предупредили дачников о новых штрафах с 2025 года

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы РФ по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Игорь Сухарев предупредил россиян о новых штрафах за несоблюдение законодательства по уходу за своими дачными участками.

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