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Норвежский гребец Гуннар Эйде: «Я восхищаюсь Клэбо, но на Олимпиаде не было интриги – все знали, что он победит. Большунов? Да, с ним соревнования были бы более захватывающими»

Победитель и призер этапов Кубка мира по гребле на байдарке норвежец Гуннар Эйде считает, что в лыжных гонках на Олимпийских играх-2026 не было интриги.

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