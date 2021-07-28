Друг отказался от торжественной выписки жены из роддома

5МИНУТКАПолитикаДруг отказался от торжественной выписки жены из роддома Я знакома с другом очень давно. Гуляли вечно вместе, веселились в одной компании до тех пор, пока не появилась его девушка.Вернуться к статье126НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьИИринаНе лезьте в чужую семью. Вас не хотят там видеть, а значит и не стоит навязываться Людям комфортно без вас и очевидно у них есть на то причины.Елена игрикНЕ ХОТЯТ, и точка. Вашу профессиональную навязчивоть я понимаю, но в дружеской обстановке это неприемлемо...ИрисУстали они за месяц. Не так то это легко месяц в больницах.НаталияСтранная женщина-почемучка, навязчивая и помешанная на торжествах. Есть люди, которым хорошо живется и без торжеств. Зачем вообще при выписке из роддома устраивать тарарам. Тем более ребенок недоношенный, родители нервничают, обеспокоены, как все будет дальше. Наверняка понадобится много денег, чтобы восстановить ребенка и догнать сверстников.Евгений МоцарьА вам собственно Какое дело?Своей жизнью занимайтесь!Иине лезьте в чужую!!Людмила Петрухина (Цыганкова)Последнее время все чаще убеждаюсь в том, что не может быть просто дружбы между мужчиной и женщиной.... Поэтому мой совет - ОТСТАНЬТЕ СО СВОЕЙ "ЗАБОТОЙ" О СЕМЬЕ "ДРУГА"! Займитесь своей жизнью и не лезьте со своими советами и помощью в ЧУЖУЮ СЕМЬЮ!Анна Желтоногова (Желтоногова.)Не суй свой нос в чужую жизнь! Своей займись!ГАЛИНА семеноваКакая навязчивая,не лезь куда не просят.Vera Dobryagina" Как они этого не понимают?" А как вы не понимаете, что ваше поведение навязчивое этим людям не нужно? Ваш "друг" женился. У него другая жизнь началась, и вы там уже не занимаете прежнего места. Простите, но по вашим действиям создаётся впечатление, что так вы хотите показать, что для этого мужчины вы имеете большое значение. И вот мне интересно - я к ним зашла забрать что-то - а что в чужом доме может быть вашего? Вы что, с вещами там и совесть свою забыли? Отстаньте от людей, свадьбами занимайтесь, деньги зарабатывайте.Lena HeidelА зачем устраивать торжество в квартире, если в доме такая кроха. Вы хотели это для себя сделать? А потом ещё недоумеваете и обижаетесь.Татьяна СабитоваКуда катится мир, люди такие грубые стали. Вам самим, комментаторы, за свои слова не стыдно.Танюша МилаяКак вы не понимаете ? Это вы лишняя на этом празднике жизни.Комментировать
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