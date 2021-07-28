5МИНУТКА

269 648 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Танюша Милая
    Ну , не скажите . Хороших мужчин мало . Их ценить надо. А верных практически нет . Ну, оступился мальчик , с кем не б...Свекровь прислала...
  • Танюша Милая
    Интересно ?) Ну, может быть мудрее )!Свекровь прислала...
  • White Volga
    В чём же этой женщине нужно быть хитрее? Поделитесь опытом.Свекровь прислала...

Друг отказался от торжественной выписки жены из роддома

Друг отказался от торжественной выписки жены из роддома

Я знакома с другом очень давно. Гуляли вечно вместе, веселились в одной компании до тех пор, пока не появилась его девушка.

Вернуться к статье
126
Обсудить
Ирина
Не лезьте в чужую семью. Вас не хотят там видеть, а значит и не стоит навязываться Людям комфортно без вас и очевидно у них есть на то причины.
Елена игрик
НЕ ХОТЯТ, и точка. Вашу профессиональную навязчивоть я понимаю, но в дружеской обстановке это неприемлемо...
Ирис
Устали они за месяц. Не так то это легко месяц в больницах.
Наталия
Странная женщина-почемучка, навязчивая и помешанная на торжествах. Есть люди, которым хорошо живется и без торжеств. Зачем вообще при выписке из роддома устраивать тарарам. Тем более ребенок недоношенный, родители нервничают, обеспокоены, как все будет дальше. Наверняка понадобится много денег, чтобы восстановить ребенка и догнать сверстников.
Евгений Моцарь
А вам собственно Какое дело?Своей жизнью занимайтесь!Иине лезьте в чужую!!
Людмила Петрухина (Цыганкова)
Последнее время все чаще убеждаюсь в том, что не может быть просто дружбы между мужчиной и женщиной.... Поэтому мой совет - ОТСТАНЬТЕ СО СВОЕЙ "ЗАБОТОЙ" О СЕМЬЕ "ДРУГА"! Займитесь своей жизнью и не лезьте со своими советами и помощью в ЧУЖУЮ СЕМЬЮ!
Анна Желтоногова (Желтоногова.)
Не суй свой нос в чужую жизнь! Своей займись!
ГАЛИНА семенова
Какая навязчивая,не лезь куда не просят.
Vera Dobryagina
" Как они этого не понимают?" А как вы не понимаете, что ваше поведение навязчивое этим людям не нужно? Ваш "друг" женился. У него другая жизнь началась, и вы там уже не занимаете прежнего места. Простите, но по вашим действиям создаётся впечатление, что так вы хотите показать, что для этого мужчины вы имеете большое значение. И вот мне интересно - я к ним зашла забрать что-то - а что в чужом доме может быть вашего? Вы что, с вещами там и совесть свою забыли? Отстаньте от людей, свадьбами занимайтесь, деньги зарабатывайте.
Lena Heidel
А зачем устраивать торжество в квартире, если в доме такая кроха. Вы хотели это для себя сделать? А потом ещё недоумеваете и обижаетесь.
Татьяна Сабитова
Куда катится мир, люди такие грубые стали. Вам самим, комментаторы, за свои слова не стыдно.
Танюша Милая
Как вы не понимаете ? Это вы лишняя на этом празднике жизни.

Картина дня

наверх