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Польше - пять регионов, Венгрии - Закарпатье: Запад уже поделил Украину. Жириновский и тут угадал почти всё

Польше - пять регионов, Венгрии - Закарпатье: Запад уже поделил Украину. Жириновский и тут угадал почти всё

На Западе уже поделили территорию Украины между европейскими странами. Согласно западным фантазиям, Польше достанется пять регионов, Венгрии отойдёт Закарпатье, а Румынии - Черновицкая область.

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Комментарии
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Eduard
Сидят &quot;делят шкуру не убитого медведя&quot;, Поговорка прямо точьв точь про то что сейчас!
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7 час.
Eduard
Скорее часть Европы будут частью России!
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7 час.
vagas Karlito
При Хрущёве ходила частушка в народе! Американцы пели-&quot; Завоюем всю Европу и поделим пополам! Им хрущ отвечал-&quot; Поцелуйте меня в ж--- ни х--    я вам не дам!&quot; Можно несколько переиначить на свой лад в современности!
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6 час.

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