Польше - пять регионов, Венгрии - Закарпатье: Запад уже поделил Украину. Жириновский и тут угадал почти всё

Сидят "делят шкуру не убитого медведя", Поговорка прямо точьв точь про то что сейчас!

vagas Karlito

При Хрущёве ходила частушка в народе! Американцы пели-" Завоюем всю Европу и поделим пополам! Им хрущ отвечал-" Поцелуйте меня в ж--- ни х-- я вам не дам!" Можно несколько переиначить на свой лад в современности!