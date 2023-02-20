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Уральцам напомнили, как правильно есть блины

Уральцам напомнили, как правильно есть блины

Начинается Масленичная неделя, которая не обходится без главного праздничного блюда – блинов. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Свердловской области Ирина Бородина дала несколько советов по правильному употреблению блинов.

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