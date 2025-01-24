Введение в Jupyter Notebook для анализа данных и работе с ИИ  Введение в Jupyter Notebook для анализа данных и работе с ИИ

Введение в Jupyter Notebook для анализа данных и работе с ИИ Jupyter Notebook — это мощный инструмент для анализа данных, который позволяет создавать и делиться документами, содержащими живой код, уравнения, визуализации и текст.
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