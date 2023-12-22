Лорд Тарик Уимблдонский: Британия изучает законность изъятия российских активов

Заместитель главы Министерства иностранных дел Британии лорд Тарик Ахмад Уимблдонский заявил, что руководство Соединенного Королевства обсуждает легальность вероятной конфискации активов РФ для передачи украинской стороне.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии