БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Скифское золото: семь лет прошло, а драгоценной коллекции на Родине все нет

Скифское золото: семь лет прошло, а драгоценной коллекции на Родине все нет

Голландские суды никак не решатся вернуть около 2 тысяч экспонатов в крымские музеи София Сачивко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Дмитрий Лабин   Юрий Зайцев Решение о судьбе скифского золота, застрявшего в Нидерландах, опять откладывается.

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Konstantin Петров
Великая нефтегазовая держава не может забрать у какой-то Голландии своё. Ни калибры, ни арматы, ни нахмуренные брови сами знаете кого не помогают.
Евгений Кардаш
Война ради некоторого количества кусков золота? Оно того стоит?
Konstantin Петров
Нет конечно. Но я нигде не говорил о войне или нападении. Я обозначил лишь, что наша мощная держава никаких рычагов воздействия не имеет даже на Голландию. А нас все кому ни лень дрючат в хвост и гриву

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