Скифское золото: семь лет прошло, а драгоценной коллекции на Родине все нет

Голландские суды никак не решатся вернуть около 2 тысяч экспонатов в крымские музеи София Сачивко Фото: AP/TASS Материал комментируют: Дмитрий Лабин Юрий Зайцев Решение о судьбе скифского золота, застрявшего в Нидерландах, опять откладывается.