Государства Восточной Европы рассматривают возможность создания «дроновой стены» в качестве меры защиты от России.
Восточная Европа мечтает создать «дроновую стену» против России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
Полные и окончательные кретины. Россия сама никогда не будет нападать на другие страны. И тогда все эти затраты на дроны- просто распил денег. Но в случае агрессии в отношении России ответ будет не танковыми колоннами и не пехотой. По ядерной доктрине Россия просто уничтожит все страны агрессоры баллистическим и тактическим ядерным оружием.
Ответить
18 час.
Свежие комментарии