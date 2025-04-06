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Восточная Европа мечтает создать «дроновую стену» против России

Государства Восточной Европы рассматривают возможность создания «дроновой стены» в качестве меры защиты от России.

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Комментарии
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Андрей Шишинов
Полные и окончательные кретины. Россия сама никогда не будет нападать на другие страны. И тогда все эти затраты на дроны- просто распил денег. Но в случае агрессии в отношении России ответ будет не танковыми колоннами и не пехотой. По ядерной доктрине Россия просто уничтожит все страны агрессоры баллистическим и тактическим ядерным оружием.
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