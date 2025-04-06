Восточная Европа мечтает создать «дроновую стену» против России

Андрей Шишинов

Полные и окончательные кретины. Россия сама никогда не будет нападать на другие страны. И тогда все эти затраты на дроны- просто распил денег. Но в случае агрессии в отношении России ответ будет не танковыми колоннами и не пехотой. По ядерной доктрине Россия просто уничтожит все страны агрессоры баллистическим и тактическим ядерным оружием.