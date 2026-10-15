👨‍👩‍👧‍👦 Почему пример родителей — залог успеха ребёнка в спорте? Председатель Комиссии по вопросам общественной безопасности и общественному контролю Общественной палаты Республики Крым Николай Горбунов считает, что интерес к спорту у детей начинается с семьи.