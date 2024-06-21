Как жителям Мангистау оказать первую помощь при утоплении

Об этом рассказали на брифинге, прошедшем в Центре общественных коммуникаций. Как сообщил заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области Нурлыбек Айжарыков, с начала года в Мангистауской области утонули 6 человек, среди них двое детей.