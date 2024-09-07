В Ленобласти на Октябрьской железной дороге появится дополнительная остановка

Об этом сообщает пресс-служба РЖД С 9 сентября на Октябрьской железной дороге по маршрутам Капитолово – Девяткино – Ладожский вокзал и Капитолово – Финляндский вокзал для удобства пассажиров появится дополнительная остановка в остановочном пункте Лаврики.