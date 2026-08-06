Малые города России рискуют потерять туристов

Российский внутренний туризм в последние годы переживает серьезную перестройку. Путешественники стали чаще выбирать короткие поездки, крупные туристические центры и маршруты с удобной логистикой, тогда как небольшие города, еще недавно выступавшие обязательными остановками на пути к популярным направлениям, начали сталкиваться со снижением спроса.
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