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Малые города России рискуют потерять туристов

Малые города России рискуют потерять туристов

Российский внутренний туризм в последние годы переживает серьезную перестройку. Путешественники стали чаще выбирать короткие поездки, крупные туристические центры и маршруты с удобной логистикой, тогда как небольшие города, еще недавно выступавшие обязательными остановками на пути к популярным направлениям, начали сталкиваться со снижением спроса.

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