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Родственнице негодяя из "Крокуса" - пенсию. Русской бабушке - спасибо, но не положено

Родственнице негодяя из "Крокуса" - пенсию. Русской бабушке - спасибо, но не положено

# Чернильница Русская община взялась за дело русской пенсионерки, адвокаты готовы к бою.

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Комментарии
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Анна Зареченская
Справедливое мнение! Гнать всех в их кишлаки, не выплачивать пособия! А то мачеха убийцы 144 русских людей запросила пенсию российскую. Уму не постижимо это все беспределье нашей власти.
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1 час.
Инга Чернышова
И она ведь не одна такая! Нужно не просто с этой бабушкой решать вопрос, а менять закон
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1 час.
тн
татьяна неструева
это русская  бабушка .плевать на нее  и ее  обды .   А вот таджичку   .нельзя обидеть хотя   не понятно где  она работала   ?
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39 мин.

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