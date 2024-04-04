Родственнице негодяя из "Крокуса" - пенсию. Русской бабушке - спасибо, но не положено

Анна Зареченская Справедливое мнение! Гнать всех в их кишлаки, не выплачивать пособия! А то мачеха убийцы 144 русских людей запросила пенсию российскую. Уму не постижимо это все беспределье нашей власти.

Инга Чернышова И она ведь не одна такая! Нужно не просто с этой бабушкой решать вопрос, а менять закон