# Чернильница Русская община взялась за дело русской пенсионерки, адвокаты готовы к бою.
Родственнице негодяя из "Крокуса" - пенсию. Русской бабушке - спасибо, но не положено
Комментарии
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Анна Зареченская
Справедливое мнение! Гнать всех в их кишлаки, не выплачивать пособия! А то мачеха убийцы 144 русских людей запросила пенсию российскую. Уму не постижимо это все беспределье нашей власти.
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1 час.
Инга Чернышова
И она ведь не одна такая! Нужно не просто с этой бабушкой решать вопрос, а менять закон
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1 час.
тн
татьяна неструева
это русская бабушка .плевать на нее и ее обды . А вот таджичку .нельзя обидеть хотя не понятно где она работала ?
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39 мин.
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