Битва за Курахово: После нашего дерзкого десанта на элеватор гарнизон ВСУ попросился на выход

Радомир Маркуш 21 ноября 2024 г., 17:01 ISW не понимает, почему украинские фашисты, получив от США 70 пакетов военной помощи, все равно драпают Вечером 20 ноября российские штурмовики на лодках форсировали Кураховское водохранилище из района Новой Ильинки и дерзкой атакой заняли элеватор на берегу.