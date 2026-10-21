Сидни Суини снялась в рождественской рекламной кампании своего бренда нижнего белья Syrn. На снимках 29-летняя актриса позирует в вязаном свитере и гольфах, клетчатой пижаме, а также в двух комплектах белья — красном с атласными лентами и чулками и нежно-голубом кружевном.