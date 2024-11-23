Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вышел на свободу по УДО. Вячеслава Вишневского осудили на восемь лет за дачу взятки и нарушение при вводе ТЦ в эксплуатацию.
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Совладелец ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерово вышел на свободу по УДО. Вячеслава Вишневского осудили на восемь лет за дачу взятки и нарушение при вводе ТЦ в эксплуатацию.