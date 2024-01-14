План Соединенных Штатов по "украинизации" Тайваня не осуществится, и остров воссоединится с Китаем. Такое мнение выразила аналитик в области политической, военной и разведывательной деятельности Индонезии Бакри Рахакундини Конни, слова которой передает РИА Новости.