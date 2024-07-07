Работы по ликвидации аварии на подстанции "Ярыксу" продолжатся в течение 2-3 дней

На подстанции "Ярыксу" в Хасавюрте из-за сильной жары произошла авария, которая привела к пожару. По словам главного инженера филиала "Дагэнерго" Гаджи Гаджиева, аварийно-восстановительные работы займут около двух-трех дней.
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