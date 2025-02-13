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Рогов: символично, что Трамп сначала позвонил Путину, а потом Зеленскому

Рогов: символично, что Трамп сначала позвонил Путину, а потом Зеленскому

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что звонок президента США Дональда Трампа сначала своему российскому коллеге Владимиру Путину, а затем уже президенту Украины Владимиру Зеленскому стал символичным.

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