Дончич – первый игрок НБА с 1963 года, который набирает 30 и более очков в семи матчах со старта сезона

Лидер «Мэверикс» Лука Дончич набрал 33 очка в победной встрече с «Джаз» (103:100) в среду. Дончич – первый игрок НБА с 1963 года, который набирает 30 и более очков во всех семи матчах со старта регулярного чемпионата.